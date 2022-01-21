Son dakika: Galatasaray'ın eski başkanı Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti

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Galatasaray Spor Kulübünde iki dönem başkanlık yapan Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti. Beyazıt, 1969-1973 ve 1975-1979 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapmıştı.

Selahattin Beyazıt'ın iki başkanlık dönemi boyunca Galatasaray iki lig şampiyonluğu, iki TSYD Kupası, iki Federasyon Kupası ve iki de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

Selahattin Beyazıt, sportif başarıların yanı sıra Galatasaray'a Riva arazisini kazandıran başkan olarak biliniyordu.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Duygun Yarsuvat 10 Eylül 2021'de, Mustafa Cengiz ise 28 Kasım 2021'de hayatını kaybetmişti.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.

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TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulübü eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Selahattin Beyazıt'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Galatasaray Spor Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.