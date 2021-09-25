Son dakika: Galatasaray'ın en zorlu 6 sınavı! Final maçı Beşiktaş'la

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tarihi proje başlıyor İnsanlığın sırrı Anadoluda çözülecekTarihi proje başlıyor! İnsanlığın sırrı Anadolu'da çözülecek#Taş Tepeler
Evin içinde aşı kavgaları Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağızEvin içinde aşı kavgaları! Yatakları bile ayırdık... Ya aşı olacağız ya boşanacağız!#Aşı Tartışması
Altay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi Performansı olay olduAltay-Beşiktaş maçında Gökhan Töre tepkisi! Performansı olay oldu#Beşiktaş
Almanya tarihi seçime kilitlendi Türkler kime oy verecekAlmanya tarihi seçime kilitlendi! Türkler kime oy verecek?#Almanya
Ayrıntılar belli oldu... Youtuberlara yüzde 15 vergi geliyorAyrıntılar belli oldu... Youtuber'lara yüzde 15 vergi geliyor! #Youtuber
Dünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacakDünya merkezlerinin gözü bu görüşmede olacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mektuptaki ilk aşkın izleriMektuptaki ilk aşkın izleri#Mektup
Konut harekâtı başlıyor Emlak Konuttan domino etkisi yaratacak projelerKonut harekâtı başlıyor! Emlak Konut'tan domino etkisi yaratacak projeler#Emlak Konut GYO
Üniversitelilerin yüzde 65ten fazlası çift doz aşılı'Üniversitelilerin yüzde 65'ten fazlası çift doz aşılı'#Erol Özvar
Bu kadarı da olmaz dedirtti Tacizci avukattan skandal savunma'Bu kadarı da olmaz' dedirtti! Tacizci avukattan skandal savunma#Taciz
BMde dikkat çeken Türkiye mesajı: Her türlü çabayı göstereceğimBM'de dikkat çeken 'Türkiye' mesajı: 'Her türlü çabayı göstereceğim'#Kiryakos Miçotakis
Durum ciddiyetini koruyor Bakan Koca böyle uyardı: İlk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyızDurum ciddiyetini koruyor! Bakan Koca böyle uyardı: 'İlk kez yaşıyormuş kadar ciddiye almalıyız'#Koronavirüs
Altay, Beşiktaştan zirveyi söktü aldıAltay, Beşiktaş'tan zirveyi söktü aldı#Altay
Beşiktaşta büyük kabus Tam 14 isim...Beşiktaş'ta büyük kabus! Tam 14 isim...#Beşiktaş
Günlerdir kayıptı... Tuanadan haber geldiGünlerdir kayıptı... Tuana'dan haber geldi!#Kayıp
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'ın en zorlu 6 sınavı! Final maçı Beşiktaş'la

#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig
Son dakika: Galatasarayın en zorlu 6 sınavı Final maçı Beşiktaşla

Sarı kırmızılılar 29 günlük süreçte 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynayacak. İç sahadaki Göztepe maçının ardından Marsilya’ya gidecek olan Aslan 3 gün sonra Rize deplasmanına çıkacak. Dönüşte namağlup Konya’yı konuk edecek olan sarı kırmızılılar 21 Ekim’de Moskova’da, 4 gün sonra da Vodafone Park’ta Beşiktaş’a karşı sahne alacak.

Haberin Devamı

Spor Servisi - Ligde son 4 haftada 10 puan kaybedip sadece 2 beraberlik alan G.Saray’ı 6 maçlık zor bir periyot bekliyor. Ligde ve Avrupa arenasında üst üste zorlu deplasmanlara çıkacak olan Aslan’da fikstür giderek daha da zorlaşacak.

Göztepe maçı sonrası Eylül’de Marsilya ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray 3 gün sonra ligde yine dış sahada Rize ile oynayacak.

Sarı kırmızılıların son dönemde Rize ile saha dışında da yıldızı barışmazken, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü de kendi sahasında ilk olarak Galatasaray’a karşı kulübede olacak.

Emre Demiri keşfeden Süleyman Hurmadan özel açıklamalar

Emre Demir'i keşfeden Süleyman Hurma'dan özel açıklamalar

6 MAÇIN FİNALİ DOLMABAHÇE’DE

Puan kaybına artık tahammülü olmayan Galatasaray daha sonra sahasında ligin namağlup ekibi Konyaspor’u ağırlayacak.

Ve sarı kırmızılılar daha sonra üst üste 2 zorlu deplasmana birden çıkacak. Galatasaray önce 21 Ekim’de UEFA Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova ile Rusya’da oynayacak.

İklim koşulları da sert olan Moskova deplasmanı sonrasında Galatasaray ligde ise ezeli rakibi Beşiktaş’a konuk olacak. Sarı kırmızılılar, Vodafone Park’ta ezeli rakibi Beşiktaş ile sezonun ilk derbi mücadelesine çıkacak.

Haberin Devamı
Rizesporda başkan Tahir Kırandan flaş Galatasaray açıklaması

Rizespor'da başkan Tahir Kıran'dan flaş Galatasaray açıklaması

MALUM TAKIMI RİZE’YE GÖMMEMİZ LAZIM!

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Oğulcan Çağlayan’la ilgili gerginlik yaşadıkları Galatasaray ile ilgili sert ifadeler kullandı. Çay TV’ye konuşan Kıran “Galatasaray’dan paramızı aldık. Nasıl aldık? Çıktık ‘Kıvırtmayın, paramızı verin’ dedik ve aldık. Başakşehir’den puan almamız lazım. Sonra o malum takımı (Galatasaray) Rize’ye gömmemiz lazım! O malum takım, bizimle çok uğraşıyor” dedi. Kıran, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük konusunda görüştüğü iddiasını da yalanlayıp, “Rize’de gazeteci dövmüş adamı kapıdan içeri sokmam” ifadelerini kullandı. Bu arada Çaykur Rizespor, Bülent Uygun’dan boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Fatih Terim#Süper Lig