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Son Dakika: Galatasaray'ın elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

#Uefa Avrupa Ligi#Uefa Kuraları#Uefa Eşleşmeler
Son Dakika: Galatasarayın elendiği UEFA Avrupa Liginde kuralar çekildi

Galatasaray'ın dün gece veda ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.

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Galatasaray'ın Barcelona'ya elendiği UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final kura çekim heyecanı yaşandı.

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonrası UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

Eintracht Frankfurt 🆚 Barcelona
RB Leipzig 🆚 Atalanta
West Ham 🆚 Lyon
Braga 🆚 Rangers

YARI FİNAL YOLU

RB Leipzig 🆚 Atalanta galibi ile Braga 🆚 Rangers maçı galibi yarı finalde karşılaşacak.

West Ham 🆚 Lyon galibi ile de Eintracht Frankfurt 🆚 Barcelona galibi diğer yarı finalde karşılaşacak.

Çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları 7 Nisan – 14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. İki maç üzerinden en fazla gol bulan veya rakibini elemeyi başaran takım adını yarı finale yazdıracak. Yarı final maçları ise 28 Nisan – 5 Mayıs tarihlerinde organize edilecek. Büyük final ise 18 Mayıs Çarşamba günü Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

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#Uefa Avrupa Ligi#Uefa Kuraları#Uefa Eşleşmeler

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