Son dakika - Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türk futbolunun ve Galatasaray’ın efsane futbolcularından Gökmen Özdenak hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

78 yaşındaki Özdenak, 29 Aralık'ta evinde kalp rahatsızlığı yaşamış ve hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınmıştı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

2 gün süren yaşam savaşını kaybeden Gökmen Özdenak bugün tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray'dan Gökmen Özdenek için açıklama

Galatasaray efsane futbolcularından olan Gökmen Özdenak'ın vefatı üzerine bir açıklama yaptı;

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi. Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı. Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Haberin Devamı

Gökmen Özdenak kimdir?

Galatasaray tarihinin efsane futbolcularından Gökmen Özdenak, kariyerine İstanbulspor'da başladı. 1967 yılında 20 yaşındayken Galatasaray'a transfer olan Özdenak, 13 sene formasını giydiği sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçen oyunculardan biri oldu. 1980'de futbola veda eden Özdenak, kariyerinde çıktığı 327 maçta 105 gol buldu. Galatasaray formasını 297 kez giyen Özdenak, 99 gol kaydetti. Özdenak, Milli Takım formasını ise 14 kez giydi.

Haberin Devamı

Gökmen Özdenak futbol kariyerinin ardından futbol yorumculuğu yaptı. Özdenak, uzun yıllar futbol programlarında yorumcu olarak kariyerine devam etti.