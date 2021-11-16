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Son Dakika: Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'te Beşiktaş gelişmesi! Yine önerildi ama...

#Gedson Fernandes#Galatasaray#Beşiktaş
Son Dakika: Galatasarayın da istediği Gedson Fernandeste Beşiktaş gelişmesi Yine önerildi ama...

Benfica ile gemileri yakan Portekizli için G.Saray ile Beşiktaş’ın yine karşı karşıya getirme girişimi sonuçsuz kaldı.

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında sezon başında gerginlik yaşanmasına neden olan Gedson Fernandes konusunda Portekizli oyuncunun yeniden Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Bu sezon takımında fazla şans bulamayan ve Benfica’nın sözleşme uzatma talebini geri çevirince kadro dışı bırakılan Fernandes’in menajerinin oyuncusunun G.Saray'ın istediğini belirterek siyah beyazlıların nabzını yoklama girişimi sonuçsuz kaldı.

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Sezon başında da gündeme gelen ancak Alex Teixeira transferi sonrası vazgeçilen Fernandes için Beşiktaş’ın ihtiyaç olmadığı yanıtını vererek oyuncunun temsilcisine teşekkür ettiği ifade edildi.

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#Gedson Fernandes#Galatasaray#Beşiktaş

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