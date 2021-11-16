Son Dakika: Galatasaray'ın da istediği Gedson Fernandes'te Beşiktaş gelişmesi! Yine önerildi ama...

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Galatasaray ile Beşiktaş arasında sezon başında gerginlik yaşanmasına neden olan Gedson Fernandes konusunda Portekizli oyuncunun yeniden Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

Bu sezon takımında fazla şans bulamayan ve Benfica’nın sözleşme uzatma talebini geri çevirince kadro dışı bırakılan Fernandes’in menajerinin oyuncusunun G.Saray'ın istediğini belirterek siyah beyazlıların nabzını yoklama girişimi sonuçsuz kaldı.

Sezon başında da gündeme gelen ancak Alex Teixeira transferi sonrası vazgeçilen Fernandes için Beşiktaş’ın ihtiyaç olmadığı yanıtını vererek oyuncunun temsilcisine teşekkür ettiği ifade edildi.