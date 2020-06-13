Son Dakika | Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Rizespor maçı için bugün saat 16.00’da Trabzon’a hareket edecek olan Galatasaray, daha sonra karayoluyla Rize’ye geçerek bu kentte kampa girecek.

Galatasaray’ın Rizespor karşılaşması kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Sofiane Feghouli, Mario Lemina.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda Sekidika ve Jimmy Durmaz yer almadı.