Son dakika: Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, Sevilla’ya yakın! İspanyollar teklifi 12 milyon Euro'ya çıkardı

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Galatasaray’da dün hareketli saatler yaşandı. Marcao’yu isteyen Sevilla Kulübü’nün yetkilileri, İstanbul’a gelerek sarı kırmızılılarla görüşme yaptı. Brezilyalı savunmacı da gitmek isterken, İspanyol ekibi son olarak önerisini 10 milyon Euro’dan 12 milyon Euro’ya yükseltti.

ZENiT 15 MiLYON VERiYOR

Aslan’ın, Sevilla’nın teklifini biraz daha yükseltmesi durumunda futbolcuyu göndermeye sıcak bakacağı belirtildi. Bununla beraber Zenit Kulübü de bonuslarla beraber 15 milyon Euro’ya çıktı.

KAAN iÇiN GÖRÜŞME

Öte yandan dün Kaan Ayhan’ın transferi konusunda da önemli bir adım atıldı. Sarı kırmızılılar, sağ bek pozisyonu için düşündüğü futbolcu için görüşme gerçekleştirdi. İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun Kaan Ayhan için 5 milyon Euro’luk bonservis beklediği ifade edildi.