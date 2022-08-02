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Son dakika: Galatasaray'ın Berkay Özcan ısrarı sürüyor! Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu takasta kullanılmak isteniyor... | Transfer haberi

#Transfer#Galatasaray#Berkay Özcan
Son dakika: Galatasarayın Berkay Özcan ısrarı sürüyor Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu takasta kullanılmak isteniyor... | Transfer haberi

Galatasaray, Okan Buruk’un eski öğrencisi için Başakşehir Kulübü ile temasa geçti. Sarı kırmızılıların A planı Taylan Antalyalı artı bir miktar para vererek transferi tamamlamak. B planı ise geçen sezon 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Berkan Kutlu ile beraber Berkay Özcan’ın bir sonraki satışından yüzde 20 pay... 

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Orta saha hattına kalite katmak ve transferler ile güçlendirmek isteyen Galatasaray, Başakşehirli Berkay Özcan için yoğun bir transfer pazarlığına oturacak. Teknik direktör Okan Buruk’un Başakşehir ile kazandığı şampiyonlukta kilit rol oynayan 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklif boyutunda temas olmasa da sarı kırmızılılar devreye girip nabız yokladı.

SADECE TAYLAN ANTALYALI ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

G.Saray’ın bu süreçte ilk sözlü olarak Taylan’ı önerdi. Ancak 6 milyon Euro talep eden İstanbul temsilcisi takası reddetti. Sarı kırmızılılar şimdi 2 farklı formülü devreye sokacak. A planı Taylan artı bir miktar bonservis ile bu işi tamamlamak. B Planı ise 4.5 milyon Euro’ya alınan Berkan Kutlu ve Berkay’ın bir sonraki satışından yüzde 20 pay vermek.

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BERKAY’IN DA GELMEYE SICAK BAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Sezonun başlamasına artık birkaç gün kalırken iki kulüp arasında Berkay Özcan ile alakalı sıcak saatler yaşanması bekleniyor. Mesut Özil’in gelmesinin ardından 10 numaralı formasını dünya yıldızına bırakıp 2 numarayı tercih eden Berkay’ın da kulüplerin anlaşması halinde sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

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ALi AKMAN’IN DA GELMESi BEKLENiYOR

Berkay Özcan için Başakşehir ile temaslarını sürdüren Galatasaray, Ali Akman’ın kiralanması için de Eintracht Frankfurt’la her konuda anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun kısa süre içinde İstanbul’da olması bekleniyor.

DURSUN ÖZBEK GENEL KURULA TEŞEKKÜR ETTi

G.Saray’da genel kurulda istedikleri yetkiyi alan başkanı Dursun Özbek teşekkür mesajı yayımladı. Özbek gösterilen güvenin kendilerini onurlandırdığını belirtirken “G.Saray’ın geleceği için sonsuz çaba ve güçlü bir irade ile çalışacağız” dedi.

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#Transfer#Galatasaray#Berkay Özcan

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