Son dakika: Galatasaray'ın basketbol maçında Patrick van Aanholt'u sinirlendiren olay! Arda Turan sakinleştirdi...

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ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi ilk maçında Galatasaray NEF ile Bahçeşehir Koleji dün akşam karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 91-76'lık skorla kazanarak seride 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.

Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji serisinde 2. maç, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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FUTBOLCULARDAN DESTEK

Mücadeleyi oyunculardan Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Ömer Bayram ve Patrick van Aanholt yerinden takip etti.

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ARDA TURAN VE METİN ÖZTÜRK YAN YANA

Kaptan Arda Turan ile başkan adayı Metin Öztürk ise mücadeleyi yan yana izledi.

ÖZBEK VE HAMAMCIOĞLU DA SALONDAYDI

Eski başkanlardan Dursun Özbek de salondan destek verirken başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu da salonda yerini aldı.

OKAN BURUK DA İZLEDİ

Son dönemde Galatasaray ile teknik direktörlük konusunda ismi sık sık anılan Okan Buruk da karşılaşmayı izleyenler arasındaydı.

VAN AANHOLT'U SİNİRLENDİREN OLAY

Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi saha kenarından ailesiyle birlikte seyreden Patrick van Aanhholt, tribünden atılan bir yabancı maddenin çocuğuna isabet etmesi üzerine çok sinirlendi.

Çocuğunun durumunu kontrol ettikten sonra ayağa kalkan ve tribüne tepki gösteren Hollandalı oyuncuyu Arda Turan sakinleştirdi.