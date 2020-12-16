Son Dakika | Galatasaray'ın Aytaç Kara'ya yaptığı teklif ortaya çıktı! Mutlu son...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Hatayspor maçının ardından transferle ilgili net ifadeler kullanmış ve çalışmaların erkenden başladığını belirtmişti. Hatayspor maçı sonrası Terim "Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da (santrfor) oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Eğer alırsak oyunun başka yönünü, başka şekilde oynayabilecek futbolcular olacaktır." şeklinde konuşmuştu.

Maliyetsiz oyunculara yönelen Galatasaray'da ilk hedef ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takım Kasımpaşa'nın kadrosunda düşünmediği Aytaç Kara için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla başlayan görüşmelerin Ocak ayı transfer döneminde mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

2,5 YILLIK TEKLİF

Galatasaray Aytaç Kara'ya 2,5 yıllık sözleşme teklif etti. Kasımpaşa'da son 4 maçtır kadroya dahil edilmeyen 27 yaşındaki orta saha için bonservis bedeli ise ödenmeyecek. Bu sezon Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de 9 maça çıkan orta saha 2 gol 2 de asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

Aytaç Kara ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği ancak oyuncunun tercihinin Galatasaray'dan yana olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

Misli.com'a üye ol, Sanal Oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli.com'da, hemen üye ol...