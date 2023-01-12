Son Dakika: Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki rotası netleşti!

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Ezeli rakibi F.Bahçe’yi 3-0 yenerek 4 puanlık avantaj yakalayan G.Saray’da ara transfer için yol haritası da netleşti. Şampiyonluk hedefine ulaşmak adına takviyelere imza atacak olan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, öncelikli transfer sayısını 2’ye düşürdü. İki bölgeye transfer talep eden Buruk’un, Galatasaray yönetimine tek tek sunduğu transfer raporu ve görüşleri şöyle.

1- Yaşı fark etmez, tecrübeli olsun yeter

"Kazımcan, Galatasaray’ın geleceği ve bu kulübe uzun yıllar hizmet edecek bir oyuncu. Genç, dinamik ve geliştikçe çok daha fazla katkı sağlayacak. Kısaca uzun vadede 1. sol bekimiz Kazımcan olacak. 1-1.5 ay sonra takımda olacak. Bu süreçte bize katkı sağlayacak. Yaşı fark etmeksizin tecrübeli bir bek oyuncusu almak yeterli olacaktır’ diyen Okan Buruk 3 Türk oyuncu oynatma zorunluluğunu da hesaba katarak yerli bir sol bek istiyor. Şimdi gündemde Güray Vural, Uğur Çiftçi, Aziz Behich gibi yerli ve tecrübeli sol bekler var.

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2- Yedek kalmayı dert etmeyen golcü

G.Saray'ın ocakta transfer yapacağı 2. bölge ise santrfor olacak. Icardi-Gomis ile ligde başarılı işlere imza atan Cimbom, hem 2. yarı hem de önümüzdeki sezonu da düşünerek hamle yapmak istiyor. Bu nedenle yıldız bir isim değil, potansiyelli ve alternatif golcü olmayı sorun yapmayacak bir oyuncu arayışı var. Nedeni ise ‘Icardi varsa Icardi oynar’ görüşünün ön planda olması. Bu doğrultuda takıma katkı sağlayacak nöbetçi golcü takviyesi olacak. Seferovic gidecek ve yerine yedek bir santrfor alınacak

3- İsimli ve maliyetli stoper istemiyor

Şampiyonluk hedefine kitlenen Galatasaray’da Nelsson-Abdülkerim ikilisinden çok memnun olan Okan Buruk, 3. stoper olarak Emin Bayram’a güvendiğini söyledi. “Emin Bayram’ın çalışma azmi, disiplini, karakteri ve kendini geliştirmeye yönelik isteğinden çok memnunum. Emin’e şans verelim, oynatalım ki gelişsin” diyen Okan Buruk bu sözleri ile isimli, maliyetli bir stopere ocak ayında gerek duymadığını belirtti. Fırsat transferi niteliğinde alternatif olacak bir savunmacının yeterli olduğu görüşü öne çıktı.

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4- Orta saha transferinden vazgeçti

Bundan bir ay önce Galatasaray’ın devre arası için planları arasında orta saha transferi de öncelikler arasındaydı. Ancak yapılan son toplantıda özellikle Okan hocanın görüşleri ile orta saha takviyesi rafa kalktı. Okan Buruk ve yönetim şu görüş üzerinde hem fikir oldu: “Devre arasında iyi ve 11’e futbolcu almak için çok astronomik rakamlar ödemek gerekli. Takım oturdu. Herkesin yeri belli. Ligde hedefimize ulaşmak adına 19 maç daha oynayacağız. Öncelikli olarak iki takviye ocak ayı için yeterli.”