Son Dakika | Galatasaray'ın Ankaragücü kadrosu açıklandı! Falcao ve Lemina...
Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Galatasaray'da maç kafilesi açıklandı. Falcao ve Lemina kadroya yer almadı.
Galatasaray’ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.
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