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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 14:45,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'ın Alanyaspor kadrosu açıklandı! Falcao ve Lemina...

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Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığı bulunan Mario Lemina ve Radamel Falcao kadroya alınmadı.

Deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kırmızı kart cezalı biten Adem Büyük kadroya alınırken sakatlıkları bulunan Falcao ve Lemina kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray’ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: 

Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.

Son Dakika | Galatasarayın Alanyaspor kadrosu açıklandı Falcao ve Lemina...

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