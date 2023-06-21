Son Dakika: Galatasaray'ın Abdülkadir Ömür teklifi ortaya çıktı!

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Gelecek sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Galatasaray, kadrosundaki yıldız sayısını daha da arttırmak için kolları sıvadı.

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, Trabzonspor'un 2021/2022 sezonunda kazandığı şampiyonluğa büyük bir katkıda bulunan yıldızı Abdülkadir Ömür'ü transfer etmek istiyor.

Yetenekli oyuncuyu İstanbul'a getirmek isteyen Galatasaray, 23 yaşındaki oyuncuya önümüzdeki sezon Sar-Kırmızılı formayı giydirmenin planlarını yapıyor. Galatasaray'ın bu kapsamda Trabzonspor'a teklifi de ortaya çıktı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray, Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 4 milyon Euro'luk teklifte bulunurken Fırtına, yıldız futbolcusu için 6 milyon Euro gibi bir bedel bekliyor. İki takım arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN PERFOMANSI

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da istediği gibi bir oyun ortaya koyamayan Abdülkadir Ömür, Süper Lig'de 29 mücadelede görev aldı.

Türk yıldız, oynadığı müsabakalarda 2 gol atarken 3 de asist katkısında bulundu.