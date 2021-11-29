Son Dakika: Galatasaray'ın 37. Başkanı Mustafa Cengiz son yolculuğuna uğurlandı...

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Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, son yolculuğuna uğurlandı.



Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den dün acı haber gelmişti. Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirmişti.



Galatasaray Kulübü yaptığı açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37'nci Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer vermişti.

AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Mustafa Cengiz, Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus'taki mezarlığa defnedildi.

NAAŞI ÖNCE STADYUMA GÖTÜRÜLDÜ

Mustafa Cengiz'in naaşı ilk olarak cenaze töreni öncesinde NEF Stadyumu'na götürüldü.

CENAZEDE YAŞANAN GELİŞMELERİ ANBEAN AKTARIYORUZ

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Mustafa Cengiz’in cenaze töreni, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınan ikindi namazı sonrası gerçekleştirildi. Cengiz, cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedildi.

SPOR DÜNYASI YANINDA OLDU

Cenaze törenine başta oğlu Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Faruk Süren, Lütfi Arıboğan, Dursun Özbek, Nihat Özdemir, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Adnan Polat, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.





ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’ne geldikten sonra ilk olarak Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'e taziyelerine iletti.

Erdoğan, cenaze naması sonrasında yaptığı konuşmada ise, "Mustafa Cengiz tam bir beyefendiydi. Mustafa abimize Allah cennetini nasip etsin. Rabbim inşallah gönül kırmayan, gönül kazanan Mustafa ağabeyimize cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin. Ailesine ve spor camiasına sabırlar diliyorum." dedi.

FUTBOLCULAR DA KATILDI

Galatasaray forması giyen futbolcular da Mustafa Cengiz'i son yolculuğuna uğurladı. Mevcut Başkan Burak Elmas, cenaze törenine eşi Yelda Süren Elmas ile birlikte geldi.

BAKAN KASAPOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM DA YALNIZ BIRAKMADI

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Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım de Cengiz ailesini cenaze töreninde yalnız bırakmadı.