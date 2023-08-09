Son Dakika: Galatasaray'ı korkutan golcü Arni Frederiksberg'in asıl mesleği şaşırttı! Geceye damga vurdu, işler tersine döndü...

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3.Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'ya konuk oldu. Slovenya'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 3-0 kazandı.

Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada Dries Mertens ve 90+1. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti. Galatasaray bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj sağladı. Bu karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos'ta Rams Park'ta oynanacak.

YİNE MERTENS SAHNE ALDI

Mauro Icardi ve Zaniolo'nun yokluğunda sarı kırmızılı takım önemli bir sonuca imza atarken öne çıkan isimlerin başında bir kez daha Dries Mertens geldi.

Galatasaray'ın 36 yaşındaki Belçikalı orta sahası, 2. elemede oynanan Zalgiris maçında harika bir gole imza atarak tarihe geçerken rekorunu geliştirdi.

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EN YAŞLI UNVANI

Olimpija Ljubljana karşısında ilk 11'deki yerini alan Dries Mertens, 48. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirirken Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu rekorunu da geliştirdi.

HAGI'YI GERİDE BIRAKMIŞTI

Zalgiris ağlarına gönderdiği golle Gheorghe Hagi'yi (36 yaş 32 gün vs Milan) geride bırakan Mertens (36 yaş, 88 gün), Olimpija Ljubljana maçındaki golüyle rekoruna 4 gün daha kattı.

REKORA 4 GÜN EKLEDİ

Olimpija Ljubljana filelerini havalandıran Dries Mertens (36 yaş 94 gün), Galatasaray tarihinde Avrupa kupası golü atan en yaşlı oyuncu oldu.

ÜLKE PUANINDA 11. SIRAYA YÜKSELDİK

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda karşılaştığı Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 3-0 yenerek ülke puanına önemli bir katkı yaptı. Türkiye, sarı kırmızılıların galibiyeti sonrası UEFA ülke sıralamasında 1 basamak daha yükselirken gelecek sezon için önemli bir adım attı.

UEFA ülke sıralamasında ilk 10'a girerek Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkı elde etmeyi hedefleyen Türkiye, Galatasaray'ın son galibiyetiyle birlikte 11. sıraya yükseldi.

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HEDEFİMİZ İLK 10

Avrupa kupalarında bu sezon mücadele eden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un performansları büyük bir öneme sahip olacak. Türkiye bu sezon topladığı puanlarla ilk 10'a girmesi halinde Süper Lig'de 2024-2025 sezonu şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda yer alacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunda mücadele edecek Süper Lig şampiyonu, eleme aşamasında yer almadan doğrudan grup aşamasından organizasyona başlayacak.

İLK 1O'A BİR KALDI

Olimpija Ljubljana galibiyetiyle İsviçre'yi geride bırakarak Avusturya'nın arkasında 11. sırada yer alan Türkiye, 28.600 puanla Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım yolunda hedefine 1 adım daha yaklaştı.

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UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum şekilde:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 52.600

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 46.982

8- Belçika: 35.200

9- İskoçya: 30.650

10- Avusturya: 29.000

11- TÜRKİYE: 28.600

12- İsviçre: 28.475

13- Sırbistan: 27.175

14: Ukrayna: 25.000

15: Norveç: 24.750

MUHTEMEL RAKİPLERİNİN MAÇINDA SÜRPRİZ SONUÇ

Galatasaray’ın 3. eleme turunu geçmesi durumunda play-off’ta karşılaşacağı takımı belirleyecek Klaksvik-Molde eşleşmesinin ilk maçında sürpriz bir sonuç alındı. Ev sahibi Faroe Adaları ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Norveç temsilcisi karşısında 48. dakikada Magnus Eikrem’in golüyle geriye düşen Klaksvik, Arni Frederiksberg’in 64. ve 86. attığı gollerle galibiyete ulaştı. Bu maçın rövanşı 15 Ağustos Salı günü Molde’de oynanacak.

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KLAKSVİK'İN GOLCÜSÜ ASLINDA BİR CEO

Klaksvik'in Molde karşısında attığı 2 golü de kaydeden 31 yaşındaki Arni Frederiksberg, Kjølbro Heilsølu isimli dondurulmuş gıda satan şirketin CEO'su. Golcü oyuncu hayatını, "Gündüzleri 8-16 arasında işte çalışıyorum, 17-20 arasında da antrenman yapıyorum." diye özetliyor.

89 MAÇTA 35 GOL, 60 ASİST

Arni Frederiksberg'ün kulüp kariyerinde 89 resmi maçta 35 gol ve 60 asisti bulunuyor. Klaksvik, Molde'yi elemesi durumunda play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olabilir.