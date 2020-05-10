Son dakika: Galatasaray'ı deviren Fenerbahçe yarı finalde!
Ferdi Kadıoğlu'nun yönettiği Fenerbahçe, Emre Akbaba'nın Galatasaray'ını 1-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin golünü Vedat Muriqi kaydetti.
Galatasaray ile Fenerbahçe, Türkiye E-Futbol Turnuvası çeyrek finalinde karşılaştı. Vedat Muriqi'nin 84. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe yarı finalde Kasımpaşa'nın rakibi oldu. Turnuvanın diğer yarı finalinde Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor eşleşti.
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