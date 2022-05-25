Son dakika: Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! Transfer yasağı gelebilir... 66 milyon TL...

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G.Saray’da 11 Haziran 2022’de gerçekleşecek seçimli genel kurulun ardından göreve gelecek olan yeni başkan ve yönetimin acilen çözmesi gereken ilk konu Şubat 2021’de satın alma opsiyonuyla kiralanan Mostafa Mohamed’in bonservis ödemesi olacak.

Nitekim ara transfer döneminde Mısırlı futbolcunun sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanan Galatasaray, oyuncunun kulübü Zamalek’e henüz bu ödemeyi yapabilmiş değil.

Futbolcuyu gönülsüz vermişti

Mostafa Mohamed’i, kontratındaki madde nedeniyle gönülsüz veren Zamalek ise bu gelişme üzerine harekete geçti ve Galatasaray’a uyarı faksı çekti. Taraflar arasındaki sözleşmedeki maddeye göre 1 Temmuz 2022’ye kadar süresi olan Galatasaray Kulübü’ne, Zamalek şimdiden FIFA’ya gitme tehdidinde bulundu.

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Mısır Kulübü’nün 4 milyon dolarlık bonservis bedelinin 1 Temmuz’a kadar yatırılmaması halinde FIFA’ya başvuracağını açıkça dile getirdiği belirtildi.

Mevcut yönetimin eli kolu bağlı

Zamalek’in FIFA’ya başvuru yapması ve haklı bulunması durumunda ise Galatasaray’a transfer cezası gelmesi olası... Mart ayında yapılan mali genel kurulda bütçe yetkisi alınamadığı için Mostafa Mohamed transferi için çözüm de üretilemezken, göreve gelecek olan yeni başkan ve ekibinin bu problemi ivedilikle çözmesi gerekecek.

Olası bir cezayla karşı karşıya kalmamak için yaklaşık 66 milyon TL yapan bu tutarı Galatasaray’ın yeni yönetiminin 20 gün içinde bulup ödemesi gerekecek.

57- Zamalek’ten Şubat 2021’de Galatasaray’a gelen Mustafa Muhammed sarı kırmızılı kulüpte 57 resmi karşılaşmaya çıktı. Muhammed bu maçlarda 17 gol atarken 5 kez de takım arkadaşlarının gollerinde asist yaptı.

27- Süper Lig’de bu sezon 27 maçta oynayan Muhammed bunların sadece 10’unda ilk 11’de başlayabildi. İlk sezonundaki performansının uzağında bir grafik çizen Mısırlı, 7 kez fileleri sarsabildi. Bu da 160 dakikada 1 gol demek.

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12- Karşılaşma başına 2.1 şut çeken Mustafa Muhammed’in maç başına gol oranı ise 0.3... Girdiği gol pozisyonlarının sadece yüzde 12’sini gole çevirebilen Mısırlı yıldız, bu sezon ligde kullandığı tek penaltıyı da gole çeviremedi.