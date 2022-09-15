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Son Dakika: Galatasaray'dan Yusuf Demir hamlesi! Formül aranıyor...

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Barcelona
Son Dakika: Galatasaraydan Yusuf Demir hamlesi Formül aranıyor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 08:58

Galatasaray formasıyla ilk kez Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren ve kısa sürede harikalar yaratan 19 yaşındaki Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynayabilmesi için Sarı-Kırmızılı yönetimin arayış içinde olduğu öne sürüldü.

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17 yaşında Barcelona forması giyen, 19 yaşına geldiğinde Galatasaray 'ın 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı YusufDemir, şimdiden SarıKırmızılı camiayı en çok heyecanlandıran isim haline geldi.

Kasımpaşa maçının ikinci yarısında 10 numara pozisyonunda oyuna giren ve klas sol ayağıyla kısa sürede harika işler yapan genç yeteneğin bundan sonra nasıl bir grafik çizeceği büyük merak konusu. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Yusuf'a çok daha fazla süre vermek istiyor. Ancak genç oyuncunun yabancı statüsünde olması, 11'deki 3 yerli zorunluluğu sebebiyle teknik ekibin elini kolunu bağlıyor.

Türk Milli Takımı şansı kalmadı

Daha önce 4 kez Avusturya Milli Takımı'nın formasını giydiği için, Türk Milli Takımı'nda oynama şansı kalmayan Yusuf, Süper Lig'e 2015'ten sonra transfer olduğundan, kural gereği yabancı sayılıyor.

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Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, bu kuraldan mağdur olan tüm oyuncularla ilgili bir değişiklik, güncelleme veya esnetme yapılabilir mi sorusuna cevap arıyor. Konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde bir girişim yapılması gündemde.

 

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Barcelona

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