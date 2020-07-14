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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 18:42,Son Güncelleme:

Son dakika! Galatasaray'dan yabancı sınırlaması için iptal başvurusu!

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Son dakika! Galatasaray'dan yabancı sınırlaması için iptal başvurusu!
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Galatasaray yeni yabancı sınırlamasının iptali için TFF'ye itiraz başvurusunda bulundu.

Galatasaray yabancı sınırlaması kararının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

''TFF'nin yabancı sınırlamasına dair kararının iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur''

Son dakika Galatasaraydan yabancı sınırlaması için iptal başvurusu

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