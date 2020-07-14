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Son dakika! Galatasaray'dan yabancı sınırlaması için iptal başvurusu!
Galatasaray yeni yabancı sınırlamasının iptali için TFF'ye itiraz başvurusunda bulundu.
Galatasaray yabancı sınırlaması kararının iptali için Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunulduğunu açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
''TFF'nin yabancı sınırlamasına dair kararının iptali için TFF Tahkim Kurulu Başkanlığı'na itirazda bulunulmuştur''
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