Son Dakika: Galatasaray'dan üçüncü transfer! Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu...
Galatasaray'da seçim gündeminin dışında mevcut yönetim transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le her konuda anlaşan sarı kırmızılılardan bir transfer bombası daha... Bu sabah saatlerinde bir paylaşım yaparak eski kulübüne teşekkür eden milli futbolcu adım adım Galatasaray'a...
Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar üçüncü transferini de gerçekleştiriyor.
Galatasaray'da daha önceden anlaşma sağlanan Aytaç ile Alpaslan ile ilgili resmi duyuruların seçim sürecinin hemen ardından yapılması beklenirken sarı kırmızılılarda mevcut yönetim transfer harekatına devam ediyor.
AYTAÇ, ALPASLAN VE KENAN...
İç transferde Muslera ve Marcao ile sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, Türk oyunculara ağırlık veriyor. Galatasaray'da Aytaç ve Alpaslan'ın ardından gündeme gelen üçüncü ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.
Önceliği yerli isimlere veren Galatasaray'da milli futbolcu Kenan Karaman'la tekrar temas kuruldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da listesinde bulunan Kenan Karaman ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeleri yaşanması bekleniyor.
Galatasaray, bu transferi EURO 2020 sürecinde bitirmenin hedefinde...
KENAN KARAMAN VEDA ETTİ
Kenan, bu sabah saatlerinde bir paylaşım yaparak eski kulübüne teşekkür ederek kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.
DANKE FORTUNA @f95 ❗️— Kenan Karaman (@karamank26) May 24, 2021
Es ist an der Zeit Abschied zu nehmen. Mein Weg geht woanders weiter. Ich hätte mich gerne mit dem Aufstieg verabschiedet, leider hat das nicht geklappt. Ich möchte mich bei allen Fans, dem Staff und meinen Mitspielern bedanken. pic.twitter.com/jlyHn3WcL8