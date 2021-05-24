Son Dakika: Galatasaray'dan üçüncü transfer! Beşiktaş ve Trabzonspor istiyordu...

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar üçüncü transferini de gerçekleştiriyor.

Galatasaray'da daha önceden anlaşma sağlanan Aytaç ile Alpaslan ile ilgili resmi duyuruların seçim sürecinin hemen ardından yapılması beklenirken sarı kırmızılılarda mevcut yönetim transfer harekatına devam ediyor.

AYTAÇ, ALPASLAN VE KENAN...

İç transferde Muslera ve Marcao ile sözleşme uzatan sarı kırmızılılar, Türk oyunculara ağırlık veriyor. Galatasaray'da Aytaç ve Alpaslan'ın ardından gündeme gelen üçüncü ismin Kenan Karaman olduğu öğrenildi.

Önceliği yerli isimlere veren Galatasaray'da milli futbolcu Kenan Karaman'la tekrar temas kuruldu. Beşiktaş ve Trabzonspor'un da listesinde bulunan Kenan Karaman ile ilgili önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeleri yaşanması bekleniyor.

Galatasaray, bu transferi EURO 2020 sürecinde bitirmenin hedefinde...

KENAN KARAMAN VEDA ETTİ

Kenan, bu sabah saatlerinde bir paylaşım yaparak eski kulübüne teşekkür ederek kulüple yollarını ayırdığını açıkladı.