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Son Dakika: Galatasaray'dan transferde Ocak bombası! Çağlar Söyüncü...

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#Transfer#Galatasaray#Çağlar Söyüncü
Son Dakika: Galatasaraydan transferde Ocak bombası Çağlar Söyüncü...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:47

Süper Lig'de yeni sezon öncesi bomba transferlere imza atan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon yapıtğı transferlerle şampiyon olmak isteyen sarı kırmızılılar, sezon sonu için de şimdiden bomba bir hamle yaptı.

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Süper Lig'de yeni sezon öncesi bomba transferlere imza atan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemi sona erse de sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Aslan'da başkan Dursun Özbek ve yönetim, kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Galatasaray, kadrosuna Juan Mata, Mertens, Icardi ve Lucas Torreira gibi yıldız isimleri kazandırdı. Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen sarı kırmızılılar, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Sabah'ın haberine göre; Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor.

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Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile Ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek.

Menajer Brendan Rodgers, yıldız futbolcunun oynatılmamasının nedenini, "Bizim seviyemize yakın bile değil" sözleriyle açıklamıştı. Ancak asıl sebebin, Çağlar'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması olduğu öne sürüldü.

Milli futbolcunun sosyal medya hesabından Mevlana'nın "Tüm iyi şeyler sabırdan sonra gelir" sözüyle yaptığı paylaşım, Leicester City'de geçirdiği zor günlere bir atıf olarak yorumlanmıştı.

Takımdan ayrılmayı kafaya koyan milli yıldızın, İspanyol devi Atletico Madrid ile de görüştüğü iddia edilmişti. Ayrıca İtalyan devleri Juventus ve Inter de Leicester City'de forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü'yü ara transfer döneminde kadrosuna katmak istemişti.

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla toplamda 41 maça çıkan Söyüncü, 1 kez ağları sarsmıştı.

 

 

 

 

 

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#Transfer#Galatasaray#Çağlar Söyüncü

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