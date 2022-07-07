Son dakika: Galatasaray’dan transfer taarruzu! Bizzat İtalya'ya uçtu, 7 takviye birden... Jorge Jesus da istiyordu...

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Galatasaray’da yoğun bir transfer mesaisi yaşanmaya başladı. Futbol direktörü Cenk Ergün, Marcao’nun transferi için İstanbul’da görüşmeleri yürütürken Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ise dün sabah İtalya’ya uçtu. Kadrosunu güçlendirmek adına 7 takviye daha yapması beklenen Galatasaray’da hareketlilik arttı. Sarı kırmızılı kulüpte transfer konusunda yaşanan gelişmeler şu şekilde:

SEVİLLA’DAN 14 MİLYON EURO BEKLENİYOR

İspanyol ekibi Sevilla Marcao’nun bonservisi için teklifini 12 milyon Euro’ya çıkardı. Ancak Zenit’in bonuslarla 15 milyon Euro önermesi sonrasında Galatasaray, İspanyollar ile el sıkışmadı. Cenk Ergün dün kulüpte Sevilla idarecileri ile bir araya geldi. Marcao da Sevilla’ya gitmek istediği için Galatasaray, İspanyolların 14 milyon Euro’ya çıkması halinde transfere onay verecek.

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JOAO PEDRO İLE PRENSİPTE SÖZ KESİLDİ

Dün İtalya’ya giden Erden Timur’un transfer hedefinde ise öncelikli olarak iki isim var. İlki Joao Pedro diğeri ise Kaan Ayhan... Galatasaray geçtiğimiz hafta Cenk Ergün’ün yürüttüğü görüşmeler sonrasında Joao Pedro ile el sıkışmıştı. Brezilyalı forvet, sarı kırmızılıların 2 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifine ‘Evet’ demişti. Erden Timur da Cagliari Kulübü ile 4-5 milyon Euro bandında bonservis bedeli karşılığında el sıkışıp transferi bitirmek adına görüşmelere başladı. Joao Pedro geçen yıl 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı.

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SASSUOLO İLE FARK 1.5 MİLYON EURO

İdeal 11’de Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nu düşünen Galatasaray, kadrosuna kaliteli bir yerli daha dahil etmek istiyor. Hem sağ bek hem de stoperde oynayabilmesi nedeniyle Kaan Ayhan’ın ismi ön plana çıktı. Milli futbolcu için 5 milyon Euro isteyen Sassuolo Kulübü bu rakamı 3.5-4 milyon Euro’ya indirmesi halinde Galatasaray tecrübeli ismi kadrosuna katmayı hedefliyor. A Milli Takım’ın da önemli oyuncularından biri olan Kaan Ayhan’ın Sassuolo Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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JORGE JESUS DA ONU İSTİYORDU

Santrfor bölgesinin tamamen yabancılardan oluşmasını istemeyen sarı kırmızılılar 2021-2022 sezonunda Kasımpaşa ile yıldızlaşan golcü futbolcuda ısrarcı durumda. Umut Bozok’la anlaşan sarı kırmızılılar şimdi kulübü Lorient’le masada. Porto’nun orta saha oyuncusu Sergio Oliveira’nın transferinde de büyük aşama kaydedildi.

G.Saray yönetiminin transfer listesindeki diğer oyuncularla ilgili gelişmeler ise şöyle:

UMUT BOZOK: Galatasaray, santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor. Bu doğrultuda Umut Bozok’u transfer etmek adına temaslar başladı. Süper Lig’de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray’a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. Sarı kırmızılılar, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek.

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WILLIAM CARVALHO VE IDRISSA GUEYE: Galatasaray’ın orta saha için kadrosuna katmak istediği 2 isim bulunuyor. William Carvalho’yu sarı kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe de istiyor. Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya’ya gidecek.

PSG iSTEMiYOR

PSG’de kadroda düşünülmeyen İdrissa Gueye de orta sahanın önemli alternatifleri arasında. Bu oyuncu için de girişimler başladı. ·

HARIS SEFEROVIC VE SERGIO OLIVEIRA: Biri santrfor diğeri ise orta saha bölgesinde oynayan iki deneyimli isim menajerler aracılığı ile Galatasaray’a önerildi. Hem Haris Seferovic hem de Sergio Oliveira, Erden Timur’un önüne sunulan isimler. Oyuncuların maliyeti ile alakalı kulüpleri ile temasa geçen Timur’un Porto’da forma giyen Oliveira’yı bitirme aşamasına geldiği öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Roma’da kiralıktı.

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4 YILLIK İMZA İDDİASI

Öte yandan Pedro Sepulveda'nın haberine göre ise Galatasaray, Sergio Oliveira ile anlaştı. Galatasaray, 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Başarılı oyuncu önümüzdeki birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.