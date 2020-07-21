Son Güncelleme:
Son Dakika | Galatasaray'dan transfer! R.J. Hunter imzayı attı
Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom'dan R.J. Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı
beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, geçen sezon Türk Telekom'da forma giyen R.J. Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
R.J. HUNTER KİMDİR?
24 Ekim 1993 doğumlu R.J. Hunter 2015 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 28. sıradan seçilmişti. Hunter geçen sezon Türk Telekom'da forma giydi.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle