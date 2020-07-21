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Haber Giriş: 21.07.2020 - 21:36,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan transfer! R.J. Hunter imzayı attı

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Son Dakika | Galatasaray'dan transfer! R.J. Hunter imzayı attı
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Galatasaray Doğa Sigorta, Türk Telekom'dan R.J. Hunter ile bir yıllık sözleşme imzaladı

beIN SPORTS'un haberine göre Galatasaray, geçen sezon Türk Telekom'da forma giyen R.J. Hunter ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

R.J. HUNTER KİMDİR?

24 Ekim 1993 doğumlu R.J. Hunter 2015 NBA Draftı'nda Boston Celtics tarafından 28. sıradan seçilmişti. Hunter geçen sezon Türk Telekom'da forma giydi.

Son Dakika | Galatasaraydan transfer R.J. Hunter imzayı attı

Son Dakika | Galatasaraydan transfer R.J. Hunter imzayı attı

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