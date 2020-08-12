Son Dakika | Galatasaray'dan transfer paylaşımı! Oğulcan Çağlayan'ın ardından...
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferinin ardından bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı ekip, sosyal medya hesabı üzerinden yine bir ses kaydı paylaştı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Oğulcan Çağlayan transferinin ardından yeni bir imzayı daha duyurmaya hazırlanıyor.
Sarı kırmızılı kulüp, 'Çocukluk aşkımsın' marşının ıslıkla çalındığı ses kaydını sosyal medya hesabından paylaştı.
Yeni transferin saat 19.05'te KAP'a bildirilmesi bekleniyor.
🎶 🤔 pic.twitter.com/zUtVG91gpm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 12, 2020
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