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Haber Giriş: 22.12.2020 - 10:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan transfer operasyonu! Ocak'ta 5 isim birden...

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Teknik Direktör Fatih Terim’in raporu doğrultusunda harekete geçecek Galatasaray, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

Galatasaray transferde gaza basacak. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak derbi maçtan hemen sonra belirlediği isimlerle masaya oturacak. Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçecek Cimbom, 5 yıldız oyuncuyu gözüne kestirdi.

Cimbom öncelikli olarak eski yıldızları Henry Onyekuru ve Seri'nin kulüpleri ve kendileriyle anlaşma zemini arayacak. Fatih Terim özellikle bu iki ismin alınmasını çok istiyor.

Sarı-kırmızılılar, şu an boşta olan 28 yaşındaki kanat forvet Ahmed Musa için de girişimde bulunacak. Yıldız oyuncunun da Türkiye'ye ve G.Saray'a gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi.

Galatasaray kaliteli yerli oyuncuları da yakından takip ediyor. Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Alanyasporlu Salih Uçan ve Kasımpaşalı Aytaç Kara da transfer listesinde. (Takvim)

 

Son Dakika | Galatasaraydan transfer operasyonu Ocakta 5 isim birden...

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