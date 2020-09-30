Son Dakika | Galatasaray'dan transfer itirafı! Abdurrahim Albayrak açıkladı...

İskoçya'ya gitmeden önce TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, şu sözleri kullandı;

Morallerimiz iyi, hazırlıklarımız son derece güzel. Bizim için final maçı. Glasgow Rangers maçının önemini ve ciddiyetini biliyoruz. Çok önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimizden eminim. Allah'ın izniyle İnşallah turu atlayan takım Galatasaray olacak, Türkiye'ye öyle döneceğiz.

Arda grip oldu. Hoca da haklı olarak İstanbul'da kalmasını istedi. Onun yerinde yine çok değerli arkadaşlarımız var ve inşallah aratmayacaklar.

'ÇOK AZ BİR LİMİTİMİZ KALDI'

İnanın ki her saniye transferle ilgileniyoruz. Her şeyden önce satmamız gerekiyor, çok az bir limitimiz vardı. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. İnşallah birkaç gün içinde güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum.

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