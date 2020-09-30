MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan transfer itirafı! Abdurrahim Albayrak açıkladı...
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan transfer itirafı! Abdurrahim Albayrak açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 30.09.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan transfer itirafı! Abdurrahim Albayrak açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'dan transfer itirafı! Abdurrahim Albayrak açıkladı...
Abone Olgoogle-news

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Rangers maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İskoçya'ya gitmeden önce TRT Spor'a konuşan Abdurrahim Albayrak, şu sözleri kullandı;

Morallerimiz iyi, hazırlıklarımız son derece güzel. Bizim için final maçı. Glasgow Rangers maçının önemini ve ciddiyetini biliyoruz. Çok önemli ve çok değerli bir maç. Galip gelerek Türkiye'ye döneceğimizden eminim. Allah'ın izniyle İnşallah turu atlayan takım Galatasaray olacak, Türkiye'ye öyle döneceğiz.

Arda grip oldu. Hoca da haklı olarak İstanbul'da kalmasını istedi. Onun yerinde yine çok değerli arkadaşlarımız var ve inşallah aratmayacaklar.

'ÇOK AZ BİR LİMİTİMİZ KALDI'

İnanın ki her saniye transferle ilgileniyoruz. Her şeyden önce satmamız gerekiyor, çok az bir limitimiz vardı. Bu limiti aşmamamız lazım. Aşarsak tescil ettiremezsiniz. İnşallah birkaç gün içinde güzel şeyler olacak diye ümit ediyorum. Her şeyin Galatasaray için hayırlısı olmasını diliyorum.

Son Dakika | Galatasaraydan transfer itirafı Abdurrahim Albayrak açıkladı...

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle