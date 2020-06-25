Son Dakika | Galatasaray'dan transfer harekatı! Muslera yerine Ruffier

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın alternatifini buldu.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre; Galatasaray, Saint Etienne ile 2021'e kadar sözleşmesi olan 33 yaşındaki Ruffier için transfer çalışması başlattı.

Haberde; Ruffier'in, 9 yıldır formasını giydiği Saint Etienne'den ayrılmak istemediği belirtildi.

Bu sezon Fransız ekibinde 30 maça çıkan Ruffier, 49 gol yedi ve 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı.