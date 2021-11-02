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Son Dakika: Galatasaray'dan TFF'ye %100 kapasite başvurusu! İlk maç olacak...

#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Seyirci
Son Dakika: Galatasaraydan TFFye %100 kapasite başvurusu İlk maç olacak...

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının %100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvurdu. TFF'den onay çıkması durumunda Galatasaray'ın bu Avrupa sınavı Türkiye'de pandemi sonrası yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşen ilk maç olacak.

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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşılaşmasının %100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvurdu.

Galatasarayda Rezan Epözdemir Fatih Terimin maaşını açıkladı

İlgili Haber:Galatasaray'da Rezan Epözdemir Fatih Terim'in maaşını açıkladı!

İLK MAÇ OLACAK

TFF'den onay çıkması durumunda Galatasaray'ın bu Avrupa sınavı Türkiye'de pandemi sonrası yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşen ilk maç olacak.

TFF'nin kısa süre içinde kararını sarı kırmızılı kulübe bildirmesi bekleniyor.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LOKOMOTİF MOSKOVA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray – Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR

Galatasaray’da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giymeyecek

Konuk ekip Lokomotiv Moskova’da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

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MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed.

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk.

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#Galatasaray#Lokomotiv Moskova#Seyirci

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