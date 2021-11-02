Son Dakika: Galatasaray'dan TFF'ye %100 kapasite başvurusu! İlk maç olacak...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşılaşmasının %100 seyirci kapasitesiyle oynanması için TFF'ye başvurdu.
İLK MAÇ OLACAK
TFF'den onay çıkması durumunda Galatasaray'ın bu Avrupa sınavı Türkiye'de pandemi sonrası yüzde 100 kapasiteyle gerçekleşen ilk maç olacak.
TFF'nin kısa süre içinde kararını sarı kırmızılı kulübe bildirmesi bekleniyor.
UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LOKOMOTİF MOSKOVA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray – Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.
HER İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Galatasaray’da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giymeyecek
Konuk ekip Lokomotiv Moskova’da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
MUHTEMEL 11’LER
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed.
LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk.