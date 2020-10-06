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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Etebo için sakatlık açıklaması!
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Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Taylan Antalyalı ve Etebo için sakatlık açıklaması!

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Taylan Antalyalı ve Etebo'nun durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kasımpaşa maçı sonrası tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Peter Etebo’nun sağ adductor (kasık) adalesinde hafif düzeyde, Taylan Antalyalı’nın ise sol adductor (kasık) adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Son Dakika | Galatasaraydan Taylan Antalyalı ve Etebo için sakatlık açıklaması

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