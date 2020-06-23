Son dakika | Galatasaray'dan Şükrü Hanedar açıklaması!

Galatasaray, "Mert Hakan Yandaş transferinde sorumlululuk idari menajer Şükrü Hanedar'daydı, oyuncu Fenerbahçe ile anlaşınca fatura Hanedar'a kesildi" şeklindeki haberin gerçek olmadığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün bir gazetede ve bir internet sitesinde Futbol A Takım İdari Direktörümüz Şükrü Hanedar ile ilgili çıkan iddia ve ithamların gerçekle alakası bulunmamaktadır. Resmi kaynaklarımızdan iletilmediği sürece bu tür içeriklere itibar edilmemelidir.

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