Son Dakika: Galatasaray'dan son gün transferi! Eyüp Aydın sonrası Almanya'dan bir isim daha...

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Türkiye'de transfer döneminin son gününe gelinmiş durumda. Galatasaray, son günde bitirmeyi planladığı transferler için girişimlerini sürdürüyor.

SON GÜN PLANI BELLİ

Galatasaray'ın transferdeki son gün planı belli oldu. Yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar, son gün artık genç ve potansiyelli takviyeler için temaslarda bulunuyor. Teknik direktör Okan Buruk’un da dün sabah verdiği bilgi doğrultusunda Galatasaray, kadrosunu genç ve yerli oyuncu takviyesiyle güçlendirmeye çalışıyor.

SON ASLAN EYÜP AYDIN

Bu doğrultuda gündemin ilk sırasında Bayern Münih’in 19 yaşındaki ön liberosu Eyüp Aydın vardı. Trabzonspor’un da gündemine gelen gurbetçi futbolcunun transferi tamamlandı. Galatasaray, Eyüp’le bugün 3+1 yıllık mukavele imzalayacak.

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KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Eyüp Aydın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

GÖZLER ŞİMDİ GÖKDENİZ TRANSFERİNDE

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Borussia Dortmund’un 17 yaşındaki orta sahası Gökdeniz Gürpüz için de girişimler sürüyor.

Gökdeniz de tıpkı Eyüp Aydın gibi Galatasaray’a, “Evet” dedi. Dortmund’la da bonservis pazarlıkları devam ediyor. Bugün her iki oyuncunun da Galatasaray'a imza atması için temaslar sürüyor.