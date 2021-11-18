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Son Dakika: Galatasaray'dan Solbakken için flaş hamle! Yönetim devreye girdi ve...

#Transfer#Ola Solbakken#Galatasaray
Son Dakika: Galatasaraydan Solbakken için flaş hamle Yönetim devreye girdi ve...

Transferdeki en önemli hedeflerden olan Ola Solbakken için Galatasaray'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

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Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirecek olan Galatasaray, son olarak Ola Solbakken'le ilgilenmeye başlamıştı.

Scout ekibinin raporu ve Fatih Terim'in onayı ile Solbakken transferine hız veren sarı-kırmızılı yönetim, dikkat çeken bir hamleye imza attı.

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Sabah'ta yer alan habere göre yönetim, Solbakken'in menajerini İstanbul'a davet etti. Yapılacak görüşmenin ardından Norveçli oyuncunun 1 yıl sözleşmesinin kaldığı kulübü Bodo-Glimt ile pazarlıkların başlayacağı ifade edildi.

Bodo Glimt forması giyen 23 yaşındaki Solbakken, bu sezon 11 gol, 7 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Ola Solbakken#Galatasaray

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