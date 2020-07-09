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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Sekidika açıklaması! 'Hukuki süreç başlatıldı'
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Haber Giriş: 09.07.2020 - 17:07,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Sekidika açıklaması! 'Hukuki süreç başlatıldı'

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Galatasaray Kulübü, bugün basında Jesse Sekidika'nın sözleşmesiyle ilgili çıkan haber hakkında bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Bugün bir internet sitesinde, "Galatasaray’da Sekidika’ya 2 farklı ücret" başlığı altında profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın sözleşmesinde belirtilen ücret ile Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirilen ücret arasında farklılık olduğunu belirten yazı gerçeklerden uzak olup, kamuoyunda yanlış algı oluşturacak talihsiz bir haberdir.

Jesse Sekidika'nın KAP'a bildirilen ücreti, sporcunun eline geçecek net ücreti olup, oyuncunun sözleşmesinde belirtilen ücret ise sporcunun, sporcu adına ödenecek gelir vergisi dahil brüt ücretidir.

Bu manipülatif haber ile; halka açık bir şirket olan Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin yatırımcılarının mağdur edildiği algısı yaratmaya çalışan kişi ve bağlı olduğu kurum hakkında hukuki süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

Son Dakika | Galatasaraydan Sekidika açıklaması Hukuki süreç başlatıldı

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