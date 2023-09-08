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Son Dakika: Galatasaray'dan Salih Özcan için son teklif! Milli takım kampında gündem transfer... Fikrini değiştirdi...

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#Transfer#Galatasaray#Salih Özcan
Son Dakika: Galatasaraydan Salih Özcan için son teklif Milli takım kampında gündem transfer... Fikrini değiştirdi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 08:25

Galatasaray, A Milli Takım kampında bulunan Salih Özcan ile temaslarını tekrar sıklaştırdı. Orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek için düşünülen 26 yaşındaki futbolcunun, kulübünden satın alma opsiyonuyla kiralanması düşünülüyor. Berkay Özcan için de Başakşehir’le görüşmeler devam ediyor. İşte yaşanan son gelişmeler...

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Galatasaray, takımdaki Türk oyuncu rotasyonunu rahatlatmak için Avrupa devinin yıldızıyla temaslarını sıklaştırma kararı aldı. Öte yandan Dubois, Berkay Özcan ve Okay Yokuşlu için de girişimler sürüyor.

Dubois ile takas

Orta sahadaki yerli rotasyonunu güçlendirmek adına girişimlerde bulunan Galatasaray, yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamanın hesapları içinde. Ancak diğer taraftan, teknik direktör Okan Buruk’un çok istediği Berkay Özcan için de girişimler sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 25 yaşındaki oyuncuyu Dubois’nın bonservisine karşılık renklerine bağlamayı hedefliyor.

Henüz girişim yok

Bu arada İngiliz medyasında ortaya atılan Galatasaray ile Okay Yokuşlu arasındaki flört iddiasına, henüz Sarı-Kırmızılı kulüpten doğrulama gelmedi. Kulübe yakın kaynaklara göre tecrübeli ön libero için West Bromwich’e şu ana kadar yapılmış resmi bir teklif yok. Galatasaray’ın son güne kadar listedeki öncelikli isimleri takip edeceği bildirildi.

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Son Dakika: Galatasaraydan Salih Özcan için son teklif Milli takım kampında gündem transfer... Fikrini değiştirdi...

Salih Özcan için son teklif

Fanatik'in haberine göre; Aslan, Salih Özcan transferi için Almanya’ya çıkarma hazırlığında... Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Dortmund seferine çıkarak Bundesliga temsilcisiyle masaya oturacak.

Fikrini değiştirdi, teklifleri değerlendirecek

26 yaşındaki orta saha, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye transfer olmaya çok sıcak bakmadığını dile getirse de takımının ilk 11 planlarında yer almadığı için fikrini değiştirerek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

A Milli Takım kampında bulunuyor

Sarı-Kırmızılı yönetim, Almanya’da transferin bitmesini de bir avantaja çevirip, şu sıralarda A Milli Takım kampında bulunan Salih’i Galatasaray’a gelmesi konusunda ikna etmeye çalışacak.

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#Transfer#Galatasaray#Salih Özcan

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