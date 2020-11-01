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Haber Giriş: 01.11.2020 - 14:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir...

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Son Dakika | Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir...
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Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Ankaragücü maçında sakatlanan MArcao, Saracchi ve Emre Taşdemir'in son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Ankaragücü maçında sol üst ön adale grubunda ağrı hisseden Marcao Teixeira ve girdiği bir ikili mücadele sırasında sol kasık adalesinde ağrı hisseden Marcelo Saracchi’nin tedavilerine başlandı. Karşılaşmada ayak bileğine aldığı darbe sonrası bu bölgede ağrısı oluşan Emre Taşdemir, günü tedavi ile geçirdi.

Üç oyuncumuzun da ileri tetkikleri yarın gerçekleştirilecek. 

Son Dakika | Galatasaraydan sakatlık açıklaması Marcao, Saracchi ve Emre Taşdemir...

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