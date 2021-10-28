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Son dakika: Galatasaray'dan Sacha Boey açıklaması! Dönüşü...

#Galatasaray#Sacha Boey#Sakatlık
Son dakika: Galatasaraydan Sacha Boey açıklaması Dönüşü...

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyemeyen genç sağ bek Sacha Boey'in dönüşüyle ilgili açıklama yaptı.

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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'nin Sacha Boey ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Sacha Boey için zaman vermek çok zor. Saha içerisinde ligin üstünde bir hıza çıkıyor, bizim isteğimiz bu hıza çıktığında sıkıntı yaşamaması. Oyuncunun daha sağlıklı dönmesi için beklememiz gerekiyor. Bu dönemi dikkatli geçmeye çalışıyoruz. Çok istekli bir oyuncu, yatırım yaptığımız bir oyuncu. Süre vermek istemiyorum, Boey'i testlerden %100 sonuç almadan oynatma şansımız yok."

SACHA BOEY'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Marsilya-Galatasaray maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey, dün akşam sosyal medya hesabından açıklama yayınlamıştı.

Geri dönmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Boey, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 7 maçta boy gösterdi ve bir gol attı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Sacha Boey#Sakatlık

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