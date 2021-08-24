Son Dakika: Galatasaray'dan Ryan Donk'a veda! Kasımpaşa resmen açıkladı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, sözleşmesi sona eren ve eski takımı Kasımpaşa ile anlaşan Ryan Donk için veda mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray formasıyla 155 resmi maça çıkan Ryan Donk, sarı kırmızılı kulübe 8 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

KASIMPAŞA RESMEN DUYURDU

Öte yandan Kasımpaşa, Galatasaray kariyerini noktalayan tecrübeli savunmacıyla 1+1 yıllık kontrat imzalandığını resmen duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk, sağlık sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da geçirdiği kontrollerin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 1+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.