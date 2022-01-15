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Son dakika: Galatasaray'dan Ross Barkley hamlesi! Torrent bizzat görüşecek, Fatih Karagümrük anlaşmıştı ama...

#Galatasaray#Transfer#Ross Barkley
Son dakika: Galatasaraydan Ross Barkley hamlesi Torrent bizzat görüşecek, Fatih Karagümrük anlaşmıştı ama...

Galatasaray'da teknik direktörlük görevine gelen Domenec Torrent'in Premier Lig'den tanıdığı Ross Barkley, Sarı-kırmızılı takımın transfer gündemine geldi. 28 yaşındaki İngiliz futbolcuyu kiralamak için yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi.

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Florya'da Fatih Terim sonrası Domenec Torrent rüzgarı esmeye devam ediyor. Transferde yol haritasını yeniden belirleyen İspanyol teknik adam, gözünü şimdiden Premier Lig'e çevirmiş durumda. Manchester City'de Guardiola ile birlikte çalışırken beğendiği oyuncuların bir listesini çıkaran 59 yaşındaki teknik adam, ilk sıraya Chelsea'nin 28 yaşındaki orta sahası Ross Barkley'yi koydu. Daha önce Aston Villa'ya kiralanan, bu sezon da forma şansı bulmakta zorlanan ve ligde sadece 5 kez görev alabilen Barkley'nin kiralanması için düğmeye basıldı. Fanatik'in haberine göre ilk temasların olumlu sonuç verdiği ve tecrübeli futbolcunun Galatasaray 'a gelme ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

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Torrent bizzat görüşecek

33 kez İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giyen Ross Barkley, futbola Everton altyapısında başladı. Genç yaşta tecrübe kazanması için Sheffield ve Leeds United'a kiralık gönderilen Barkley, geri dönüp 5 yıl boyunca Everton'da ilk 11'in vazgeçilmezi olurken, 2018'de 17 milyon Euro'ya Chelsea'nin yolunu tuttu. Orta alanda oyun kurucu ve hücuma yönelik olarak görev yapan 1.85 boyundaki Ross Barkley, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Son dönemde formasını kaybettiği için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen İngiliz futbolcuyla, Torrent'in bizzat görüşeceği de gelen haberler arasında.

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Süleyman Hurma Spor Arena'ya açıklamıştı: Ross Barkley ile anlaşmıştık...'

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Spor Arena'ya verdiği röportajda Ross Barkley ile anlaştıklarını ancak Chelsea ile orta yolu bulamadıkları için transferin gerçekleşmediğini söylemişti.

"Ross Barkley ile anlaştık. Chelsea’dan yıllık 10 milyon Euro maaş alıyor, biz bunun komik sayılabilecek bir kısmını karşılayacaktık. Sözleşme detaylarında Chelsea ile anlaşamadığım için almadım. Barkley’i almayı çok isterdim, takımımıza lazım bir oyuncuydu."

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