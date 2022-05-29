Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Galatasaray'dan Real Madrid'e olay cevap! "Tebrikler ama..."

#Galatasaray#Real Madrid#Final
Son Dakika: Galatasaraydan Real Madride olay cevap Tebrikler ama...

Ülkemize Süper Kupa'yı getiren Galatasaray, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması sonrası attığı bir tweet'e Süper Kupa göndermeli cevap verdi.

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Paris'te oynanan maçta rakibi Liverpool'u Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 mağlup eden Real Madrid oldu.

Finale kadar son dakikalarda bulduğu gollerle ve takımın tecrübeli golcüsü Benzema'nın yıldızlaşmasıyla gelen Eflatun Beyazlılar, maçın büyük bölümünü üstün götüren Liverpool'a karşı bulduğu tek golle kazanmayı bilerek kupayı müzeye götürdü.

Gözden Kaçmasın

Real Madrid mağlubiyeti sonrası Jurgen Klopptan İstanbul iddiasıReal Madrid mağlubiyeti sonrası Jurgen Klopp'tan İstanbul iddiası!Haberi görüntüle

GALATASARAY'DAN CEVAP

Karşılaşma sonrasında İspanyol devinin twitter hesabından birçok tweet atıldı. Bunlarda bir tanesi de "Finalle oynanmaz, kazanılır" ifadesiydi. Bu ifade temsilcimiz Galatasaray 'ın dikkatini çekti.

Sarı kırmızılı kulüp, Real Madrid'in bu tweet'ine cevap olarak 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde Real Madrid'i yenerek kupayı aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü: Tebrikler ama emin misiniz?

Haberin Devamı

Galatasaray'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde onbinlerce etkileşim ve milyonlarca görüntülenme aldı.

Gözden Kaçmasın

Liverpool - Real Madrid finalini yorumlayan Fatih Terim sosyal medyada çok konuşulduLiverpool - Real Madrid finalini yorumlayan Fatih Terim sosyal medyada çok konuşulduHaberi görüntüle

Son Dakika: Galatasaraydan Real Madride olay cevap Tebrikler ama...

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Real Madrid#Final

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin

BİR SORUDAN FAZLASI | Bize anne baba demeyecek misin?

#Anne Baba
Türkiye Mavi Bayraklı Plaj sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

Türkiye 'Mavi Bayraklı Plaj' sayısında bu yıl da yüzleri güldürdü! Yerimiz değişmedi ama plaj sayısı arttı...

#Mavi Bayrak
Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

Google yorumu: Türkiye için emsal karardır derhal harekete geçilmeli

#Google