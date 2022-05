Son Dakika: Galatasaray'dan Real Madrid'e olay cevap! "Tebrikler ama..."

Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Paris'te oynanan maçta rakibi Liverpool'u Vinicius Junior'un attığı golle 1-0 mağlup eden Real Madrid oldu.

Finale kadar son dakikalarda bulduğu gollerle ve takımın tecrübeli golcüsü Benzema'nın yıldızlaşmasıyla gelen Eflatun Beyazlılar, maçın büyük bölümünü üstün götüren Liverpool'a karşı bulduğu tek golle kazanmayı bilerek kupayı müzeye götürdü.

GALATASARAY'DAN CEVAP

Karşılaşma sonrasında İspanyol devinin twitter hesabından birçok tweet atıldı. Bunlarda bir tanesi de "Finalle oynanmaz, kazanılır" ifadesiydi. Bu ifade temsilcimiz Galatasaray 'ın dikkatini çekti.

Sarı kırmızılı kulüp, Real Madrid'in bu tweet'ine cevap olarak 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde Real Madrid'i yenerek kupayı aldığı bir fotoğraf paylaştı ve altına şu notu düştü: Tebrikler ama emin misiniz?

Galatasaray'ın söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde onbinlerce etkileşim ve milyonlarca görüntülenme aldı.

Congratulations, but are you sure? 😎 https://t.co/yvlTtTUSav pic.twitter.com/qMA3t5XLJV