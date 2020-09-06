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GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Radja Nainggolan teklifi!
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Futbol
Haber Giriş: 06.09.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Radja Nainggolan teklifi!

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Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İtalya'dan Radja Nainggolan iddiası geldi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Inter'in Belçikali yıldızı Radja Nainggolan için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yazdığını ifade etti

Schira'ya göre İnter ise Galatasaray'a Nainggolan'ın 18 milyon Euro'ya satabileceğini, kiralık anlaşmaya sıcak bakmadıklarını iletti.

32 yaşındaki Nainggolan geçen sezonu Cagliari'de kiralık geçirmişti. İnter, 2018 yazında Nainggolan'ı 38 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Son Dakika | Galatasaraydan Radja Nainggolan teklifi

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