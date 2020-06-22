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Futbol
Haber Giriş: 22.06.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Radamel Falcao açıklaması!

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Galatasaray, Radamel Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Galatasaray, Gaziantep FK maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiği açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kolombiyalı futbolcunun Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde yapılan tetkikleri sonucunda sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada, deneyimli futbolcunun tedavisine başlandığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

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Son Dakika | Galatasaraydan Radamel Falcao açıklaması

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