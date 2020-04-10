Son Dakika | Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui hamlesi! Resmen...
Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi. Sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin sarı kırmızılı kulüpten resmi teklif aldığı yazıldı... Galatasaray forması giyen Linnes ile birlikte milli takımda da görev alan 28 yaşındaki futbolcunun bir de golü var.
Galatasaray'dan son dakika transfer haberi... Sözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi… Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.
Aslan’a bir Norveçli sağ bek dahaSözleşmesi bitecek olan Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray için Yunanistan'dan flaş bir iddia geldi… Olympiakos formasını giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Omar Elabdellaoui'nin Sarı- Kırmızılılar'dan teklif aldığı belirtiliyor.
Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ile birlikte görev yapan 28 yaşındaki futbolcu bu sezon 28 lig maçında 1 gole imzasını attı.
(Takvim)
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