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Son dakika: Galatasaray'dan Okan Kocuk için resmi hamle! Sinan Bolat...

#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk
Son dakika: Galatasaraydan Okan Kocuk için resmi hamle Sinan Bolat...

Galatasaray'da kaleci transferi konusunda her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas'ın Kasımpaşa maçının ardından Giresunspor cephesini arayarak Okan Kocuk'u geri istediği öğrenildi. Ancak Karadeniz kulübü şimdilik Okan'ı Galatasaray'a vermeye sıcak bakmıyor.

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Galatasaray 'da bir numaralı gündem kaleci transferi! Muslera'nın sakatığı ve İsmail Çipe'nin kötü performansı sonrası kaleci arayışları tüm hızıyla devam ediyor.

Okan Kocuk ilk kez istendi

Galatasaray'da bir süredir geri dönebileceği konuşulan Okan Kocuk'la alakalı yeni gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Giresunspor cephesini arayarak Okan Kocuk'u geri istedi.

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Giresun cephesi sıcak bakmıyor

Karadeniz ekibi, sezonun dikkat çeken performanslarından birini ortaya koyan Okan Kocuk'un Galatasaray'a dönüşüne sıcak bakmıyor. Hakan Karaahmet Burak Elmas'la yaptığı görüşmede olumsuz görüşünü bildirdi.

Rota Sinan Bolat

Galatasaray'da kaleci transferinde rota Sinan Bolat'a çevrilmiş durumda. Belçika'nın Gent kulübüyle sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki kaleci için girişimler sürüyor. Sarı-Kırmızılı takım son dönemdeki performansıyla Milli Takım 'a kadar yükselen tecrübeli eldivenle 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

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#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk

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