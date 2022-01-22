Son dakika: Galatasaray'dan Okan Kocuk için resmi hamle!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ekranlar kıpkırmızı Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldıEkranlar kıpkırmızı! Bitcoin için 20 bin dolar sesleri... Kripto paralar ağır yara aldı#Kripto Para
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
Beyaz Saray Bidenın gafını düzeltemedi Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını düzeltemedi! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Canlı | Top direkten döndü Yeni Malatya - BeşiktaşCanlı | Top direkten döndü! Yeni Malatya - Beşiktaş#Süper Lig
İstanbulda feci kaza Yolcular böyle kurtarıldıİstanbul'da feci kaza! Yolcular böyle kurtarıldı#Istanbul
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
Ümitcan Uygunun yeni görüntüsü ortaya çıktı Delilleri silmek için...Ümitcan Uygun'un yeni görüntüsü ortaya çıktı! Delilleri silmek için...#Ümitcan Uygun
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Dünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir miDünyanın tartıştığı konuyu 3 uzmana sorduk: Covid-19 penis boyunu küçültebilir mi?#Covid-19
Yıllardır tartışılıyordu... Kadın ve erkek arasındaki fark kanıtlandıYıllardır tartışılıyordu... Kadın ve erkek arasındaki fark kanıtlandı!#Kadın
Bana neden saldırıyorlarBana neden saldırıyorlar?#Altın Fiyatları
5 milyon euro sonrası masadan kalktı'5 milyon euro' sonrası masadan kalktı#Acunılıcalı
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son dakika: Galatasaray'dan Okan Kocuk için resmi hamle!

#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk
Son dakika: Galatasaraydan Okan Kocuk için resmi hamle

Galatasaray Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.

Haberin Devamı

Kaleci problemi yaşayan ve arayış içinde bulunan Galatasaray, Okan Kocuk'u sezon başı Giresunspor'a kiralarken takım kaptanı Muslera'nın sakatlığı sonrası kalesinde sıkıntı yaşayan sarı kırmızılılar 26 yaşındaki kalecinin Giresunspor'da gösterdiği performans sonrası kaleci sorununu Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor.  

Giresun cephesi arada kaldı

Giresunspor Yönetimi, kaleci sıkıntısı yaşayan Galatasaray'a, "Okan'a ihtiyacınız var mı? Eğer varsa bize önceden söyleyin ki önlemimizi alalım" teklifine sarı kırmızılı takımdan cevap alamayan yeşil beyazlılar, Galatasaray Yönetimi'nin Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk'u gönderin mesajıyla arada kaldı. 

Transfer yasağı olan ancak transfer döneminde bu yasağı açması beklenen Giresunspor ile Galatasaray, sarı kırmızılı takımın Trabzonspor ile oynayacağı mücadele sonrası Kocuk'un dönüşü için bir araya gelecek.

Gözden Kaçmasın

Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Galatasaray#Okan Kocuk

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe