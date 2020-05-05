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GeriFutbol Son dakika: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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Son dakika: Galatasaray'dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi
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Galatasaray Kulübü, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı ve Cengiz'in bir dizi operasyon geçireceğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.

Son dakika: Galatasaraydan Mustafa Cengizin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi

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