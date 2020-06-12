Son Dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz haberleri için yalanlama!

Mustafa Cengiz'in fenalaşması sonucunda hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.

Yusuf Günay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir." ifadeleri yer aldı.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DA AÇIKLADI

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise "Kıymetli başkanımız Mustafa Cengiz ile ilgili basında yer alan haberler gerçek dışıdır. Başkanımızın sağlığı yerinde olup kendileri evlerinde istirahat etmektedirler. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde açıklama yaptı.

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