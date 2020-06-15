MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Galatasaray'dan Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hakkında açıklama!
GeriFutbol Son Dakika | Galatasaray'dan Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hakkında açıklama!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 15.06.2020 - 00:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'dan Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hakkında açıklama!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Galatasaray'dan Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hakkında açıklama!
Abone Olgoogle-news

Galatasaray, 2 yerde kırığı olan Fernando Muslera'nın ameliyat edileceğini, Florin Andone'nin ise sağ dizinde ileri derecede esnemesi olduğunu açıkladı.

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Musleranın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.

Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andonenin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."

Son Dakika | Galatasaraydan Muslera ve Andonenin sakatlıkları hakkında açıklama

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle