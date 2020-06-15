Son Dakika | Galatasaray'dan Muslera ve Andone'nin sakatlıkları hakkında açıklama!
Galatasaray, 2 yerde kırığı olan Fernando Muslera'nın ameliyat edileceğini, Florin Andone'nin ise sağ dizinde ileri derecede esnemesi olduğunu açıkladı.
Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlık yaşayan futbolcuları Fernando Muslera ve Florin Andone’nin sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Kulüp açıklamasında şu ifadeleri kullandı;
"Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sağ tibia ve fibulasında kırık oluşan oyuncumuz Fernando Musleranın bugün yapılacak tetkikleri sonrası ameliyatı planlanacaktır.
Aldığı darbe nedeniyle sağ dizinde ileri derecede esnemesi olan Florin Andonenin ise ileri tetkikleri sonrası tedavisine başlanacaktır."
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