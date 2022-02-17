Son dakika: Galatasaray'dan Muslera paylaşımı! Geri dönüş...

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Galatasaray, uzun süredir sakatlığı bulunan ve yokluğunun kalede krize yol açtığı Fernando Muslera için taraftarı heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Videolu paylaşımda Muslera'nın bireysel çalışmalar yaptığı görülürken, dönüşünün yakın olduğu da tweette ifade edildi.

Galatasaray'da Muslera'nın yokluğunda kalede İsmail Çipe görev yapmış ancak beklenen verim alınamayınca ara transferde Inaki Pena kadroya katılmıştı.