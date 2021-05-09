Son Dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sakatlığı için açıklama! Sezonu kapattı
Galatasaray, Mostafa Mohamed’in sol ayak bileğinde, darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray-Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in durumu için resmi açıklama yapıldı.
Sarı-kırmızılılar, Mohamed’in sol ayak bileğinde, darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.
Mısırlı futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.
İşte Galatasaray'ın açıklaması;
Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed’in tedavisine başlandı.