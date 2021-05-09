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GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sakatlığı için açıklama! Sezonu kapattı
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Futbol
Haber Giriş: 09.05.2021 - 20:15 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sakatlığı için açıklama! Sezonu kapattı

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Son Dakika: Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'in sakatlığı için açıklama! Sezonu kapattı

Galatasaray, Mostafa Mohamed’in sol ayak bileğinde, darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray-Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed'in durumu için resmi açıklama yapıldı.

Sarı-kırmızılılar, Mohamed’in sol ayak bileğinde, darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edildiğini duyurdu.

Mısırlı futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde forma giymesi beklenmiyor.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

Yapılan tetkikleri sonucu sol ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa Mohamed’in tedavisine başlandı.

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